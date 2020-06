Rode Duivel haalt uit naar Van Gaal: "Hij spreekt niet de waarheid"

Adnan Januzaj is bij Real Sociedad boven water gekomen. Aan zijn periode bij Manchester United houdt hij echter niet al te veel goeie herinneringen over, vooral niet onder Louis van Gaal.

Van Gaal vertelde dat hij Januzaj genoeg kansen gaf, maar daar is die het niet mee eens.. "Ach, Louis van Gaal", zucht Januzaj in Het Nieuwsblad. "Ik moet me eigenlijk niet verdedigen tegen hem, het volstaat om de statistieken erop na te slaan. Telkens als ik het verschil maakte met een assist of een doelpunt, zat ik de wedstrijd nadien weer op de bank."

"Voor Memphis (Depay) gold hetzelfde. Als hij zegt dat hij ons genoeg kansen heeft gegeven, spreekt hij niet de waarheid, zo simpel is het. Er zijn gelukkig mensen genoeg bij Manchester United die me wel naar waarde weten te schatten."