'Anderlecht en Chelsea zitten achter hetzelfde talent uit de MLS'

Anderlecht zou zijn oog hebben laten vallen uit een jong talent uit de Amerikaanse voetbalcompetitie. Het gaat om Abdulmalik Justin Owolabi-Belewu.

Owolabi-Belewu is een 17-jarige centrale verdediger die uitkomt voor het U19 team van FC Toronto in Canada. Volgens AllNigeriaSoccer wil Chelsea de in Londen geboren Nigeriaan graag laten meetrainen met de Blues om zijn potentieel te bekijken.

De Nigeriaanse website meldt dat Craig Bellamy, beloftentrainer bij Anderlecht, hetzelfde met hem van plan is. Owolabi heeft een verleden als aanvaller, maar toen Toronto hem in 2018 overnam schoolde de club hem om tot verdediger. Op 3 juli wordt hij 18 jaar oud en kan bij een profcontract tekenen.