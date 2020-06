Kortrijk zag al jaren geen jeugdspeler meer doorbreken: "Stomen ze in beste geval klaar voor eerste of tweede amateur"

De laatste jeugdspeler die bij KV Kortrijk doorbrak is nog steeds Brecht Dejaegere. Ongelooflijk eigenlijk, maar algemeen directeur Matthias Leterme heeft er wel een verklaring voor: de regio concurreert zichzelf kapot...

Kortrijk wil wel met meer jeugd spelen, maar... "Ik denk dat de regio te verzadigd is. Als we kijken naar omliggende clubs komen we al snel uit bij Club Brugge, KAA Gent, KV Oostende, Cercle Brugge, KSV Roeselare, Moeskroen, Zulte Waregem en in het buitenland zijn de Franse clubs Rijsel en Lens niet veraf", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen. Als iemand bij ons er een beetje bovenuit steekt, dan wordt dat spelertje snel weggeplukt. Terwijl bij ons de kansen groter zijn om door te breken in het eerste elftal.”

Te veel concurrentie, terwijl Leterme denkt dat er beter samengewerkt zou worden. “De voetbalbond of de Pro League zou een werking kunnen creëren zodat het versplinterde landschap hersteld kan worden. Met alle respect voor de spelertjes, trainers, omkadering, enzovoort, maar ik stel vast dat we jongens klaarstomen om in het beste geval te voetballen in eerste of tweede amateurklasse. Als we met een aantal clubs de handen in elkaar slaan, hebben we meer middelen. Nu is er sprake van een te concurrentiële omgeving. Ik pleit voor regionale jeugdacademies waarin verschillende clubs participeren. Dan kan er gewerkt worden met een draft system.”