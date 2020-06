Italiaanse analist maakt zich onsterfelijk belachelijk met uitspraak van 2013: "Mertens zal geen 8 wedstrijden spelen voor Napoli"

Dries Mertens heeft zich zaterdagavond helemaal onsterfelijk gemaakt in Napels door topscorer te worden van de club met 122 doelpunten. En niet iedereen had dat verwacht toen 'Ciro' in 2013 voor napoli tekende...

Italiaans trainer Enziolino Capuano maakte zich in 2013 bij de overgang van Mertens sterk dat de aankoop van de aanvaller een grote flop zou worden. "Ik zeg, vandaag op 17 juni 2013 dat Mertens nog geen acht wedstrijden zal spelen voor Napoli", was zijn uitspraak.

Nu zijn we bijna 7 jaar later en Mertens heeft zich bijna tot status van God verheven in de Italiaanse stad. In februari evenaarde hij het record van Hamsik al door een prachtige plaatsbal te scoren tegen Barcelona in de Champions League. Maar zaterdagavond veroverde Mertens alleenheerschappij in de topschuttersstand van Napoli door op assist van Insigne te scoren tegen Inter Milan in de beker.

Capuano: bekend en berucht in België

De inmiddels 55-jarige trainer zal zich waarschijnlijk niet snel meer in België laten zien. In 2010 was hij even coach van Eupen. Op 6 september werd hij aangesteld maar op 24 september zat zijn taak er al op. Na zijn avontuur in de Oostkantons en zijn uitspraak over Mertens, zal hij zich waarschijnlijk niet meer graag laten zien in België.