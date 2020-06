🎥 Roberto Martinez onder de indruk van Dries Mertens: "Zo'n loyaliteit, dat is zeldzaam in het voetbal van vandaag"

Ondanks een leeg San Paolo stadion in Napoli, heeft Mertens zich zaterdagavond nog meer in de harten van de Napoli-fans getrapt door zijn 122e goal te scoren in Napolitaanse loondienst.

En bondscoach Roberto Martinez, opgetogen over de terugkeer van het voetbal in Europa, heeft duidelijk niets gemist van het duel tussen twee van zijn basispionnen. "Het was een geweldige wedstrijd tussen Lukaku en Mertens met als inzet een plaats in de Italiaanse bekerfinale", zei Martinez zondag bij de RTBF.

Ik ben ervan overtuigd dat Mertens naar een fantastisch niveau zal evolueren

En het was natuurlijk vooral Dries Mertens waar achteraf over gepraat werd. 'Ciro' verbrak met zijn 122e doelpunt het clubrecord van Hamsik. "Ongelofelijk", zei Martinez daarover.

Hij is ook blij om te zien dat Mertens hoogstwaarschijnlijk zal verlengen bij Napoli. "Een zeer mooie keuze. In het voetbal van vandaag de dag, is het zeldzaam om nog zo'n loyaliteit te zien. Maar Dries wil geschiedenis schrijven met Napoli. Hij gelooft in de kracht ban de ploeg en zit in de beste jaren van zijn carrière. Ik ben ervan overtuigd dat hij naar een fantastisch niveau zal evolueren", besluit hij.

HISTORIA PURA 🔵⚪El 122, el gol con el que Dries Mertens se convirtió en el máximo goleador histórico del Napoli . 🔥Y que GOLAZO: El trazo de Ospina a Insigne y cierra la pinza el Diablito Belga. 🎩🇧🇪😍 pic.twitter.com/UEO1n7iYwZ — Solo Fútbol Goles ⚽️ (@SoloFGoles10) June 13, 2020