Michel Preud'homme over de erfenis die hij bij de spelers achterlaat en een prikje richting Sa Pinto: "Ze wisten niet wat het was om te leven als een profvoetballer"

Michel Preud'homme blijft bij Standard actief maar niet langer als coach. Nadat hij in 2018 overnam van Ricardo Sa Pinto heeft hij wel het een en ander gewijzigd.

Michel Preud'homme blikt tevreden terug op zijn twee seizoenen als hoofdtrainer van Standard. "Ik vind dat we het al uitzonderlijk goed gedaan hebben. Een keer derde geëindigd en een keer vijfde (zonder play-off 1, nvdr.), plus twee goede Europese campagnes waarin we enkel in Sevilla en op Arsenal door de mand zijn gevallen", legde hij uit bij Het Laatste Nieuws.

Bovendien ziet MPH dat hij een belangrijke erfenis heeft achtergelaten bij de groep. "We hebben een façon de travailler geïnstalleerd. Ze wisten niet wat het was om voor een training lichaamsoefeningen te doen, om zich te laten verzorgen op de club, om gezond te eten op de club. Kortom, om te leven zoals een profvoetballer."

Dat mogen we toch als een kleine sneer richting Ricardo Sa Pinto, de voorganger van Preud'homme, beschouwen. "Het miraculeuze seizoen, waarin Carcela in bloedvorm was en Junior Edmilson de eigenlijke architect was tijdens de play-offs. Maar pas op, ik heb veel respect voor trainers die onmiddellijk succes nastreven, zoals Sa Pinto."