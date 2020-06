Hét dilemma van Batshuayi: 'Dit antwoord kregen Vincent Mannaert en Club Brugge na telefoontje'

Michy Batshuayi moet opkrassen bij Chelsea FC. Zelfs bij onderlinge oefenpartijen moet de Rode Duivel van op de bank toekijken. Hét probleem: aan de top willen ze hem niet. En daar net onder kan of wil niemand zijn loon betalen.

Michy Batshuayi verdient dezer dagen 130.000 euro per week. Bovendien wil Chelsea FC nog steeds een (groot) deel van de geïnvesteerde veertig miljoen euro recupereren. Het is een combinatie die Batsman niet gewild maakt op de transfermarkt.

Crystal Palace informeerde naar de voorwaarden - Batshuayi speelde er vorig seizoen nog eventjes op uitleenbasis - maar trok de stekker er al snel uit. Idem voor West Ham United. Te duur en te oud om later nog met een leuke bonus door te verkopen.

In België dan maar? Club Brugge wordt al langer in verband gebracht met de aanvaller. Vincent Mannaert had ook meerdere gesprekken met de entourage van Batsman, maar hij kreeg te horen dat hij hoger mikt dan de Belgische competitie.

Denk nog maar eens na...

Toch doet Batshuayi er beter aan om het aanbod te overwegen én de looneisen te laten zakken. Er komt namelijk een EK aan. En dan moet Club Brugge hopen dat Chelsea de vraagprijs wil laten zakken.