AA Gent bouwt verder aan jeugdacademie en haalt ervaren trainer

Milkon Hayk zal vanaf 1 juli hoofdcoach worden van de U15. Daarnaast wordt hij ook sportief coördinator van de U8-U12.

Ondanks zijn jonge leeftijd (26 beschikt Hayk over de nodige ervaring. Hij trainde al de beloften van Antwerp en had enkele jeugdploegen van KV Mechelen onder zijn hoede.

Bij KFC Turnhout en Woluwe Zaventem proefde hij ook al van het T1-schap in de Amateurreeksen.

Joining @KAAGent as of july 1 as TC u8-u12 & head coach u15.

I'll drop my task as a scout @RoyalBelgianFA and functions @New_KVWZaventem.

Grateful for the past, hopeful for the future 🔵⚪#challengeaccepted #buffalo #coach pic.twitter.com/C1XDq4jW5U