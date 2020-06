Racing Genk geeft niet op een begint aan nieuwe onderhandelingsronde over Cyriel Dessers

Racing Genk heeft zijn pijlen gericht op Cyriel Dessers. De medetopschutter in de Eredivisie moet de Limburgse aanval komen versterken, maar de vraagprijs van Heracles Almelo lag voorlopig te hoog.

Racing Genk werd de voorbije weken nadrukkelijk in verband gebracht met Cyriel Dessers. De onderhandelingen met Heracles Almelo verliepen stroef en er werd geen akkoord gevonden. Intussen zijn beide clubs opnieuw in gesprek met elkaar en volgens Het Laatste Nieuws evolueert het dossier in een gunstige richting.

Een transferbedrag van 5 miljoen euro werd genoemd, maar bij Heracles willen ze dat niet bevestigen. Genk zou overigens niet bereid zo'n om dat bedrag op te hoesten. In de gesprekken proberen beide club naar elkaar toe te groeien.

Dessers was dit seizoen goed voor 15 goals en 5 assists in de Nederlandse eerste klasse.