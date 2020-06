Ex-Gentenaar van wisselspeler in Ligue 1 naar Turkse topclub?

De Nigeriaanse winger verliet de Buffalo's in 2018 voor Bordeaux. Kalu kon in Frankrijk zijn hoge prijskaartje (8,5 miljoen euro) vooralsnog niet rechtvaardigen.

Samuel Kalu, nog altijd maar 22, moest het voornamelijk stellen met invalbeurten bij Bordeaux. In twintig wedstrijden in de Ligue 1 kwam hij niet verder dan één doelpunt. Desondanks is er interesse voor de Nigeriaan, en niet van de minste.

Volgens Nigeriaanse media is de Turkse topclub Galatasaray al vergevorderd in de onderhandelingen met Bordaux en Kalu.

Kalu heeft naar verluidt oren naar een transfer naar Turkije. Probleem is dat de Turken een huur met optie voorstellen, terwijl Bordeaux onmiddellijk wil cashen, door Kalu definitief van de hand te doen.