Vukovic is klaar voor concurrentiestrijd: "Maarten heeft iets speciaal"

Danny Vukovic is fitter dan ooit, zegt hij zelf. De Australische doelman van Genk maakte van de coronacrisis gebruik om hard te blijven doortrainen om fit te zijn voor het komend seizoen én voor de concurrentie met toptalent Maarten Vandevoordt.

"Omdat ik door mijn zware achillespeesblessure bijna zeven maanden had stilgelegen, heb ik na het seizoen gewoon doorgetraind. Alleen vorige week heb ik even gas teruggenomen. Het werd een fijn weerzien met de ploegmaats in nog steeds aparte omstandigheden. Zo gebeurt omkleden en douchen thuis. We trekken rechtstreeks naar het oefenveld", klinkt het in HBvL.

Nu wil hij zijn plaats onder de lat weer veroveren. “Maarten is een toptalent. Hij heeft iets speciaals, dat staat buiten kijf. Maar ik zal strijden voor die stek in de basis. Ik heb erg hard gewerkt tijdens mijn revalidatie, fysiek voel ik me fantastisch. Eerlijk waar, ik ben nooit fitter geweest dan nu. Ik heb nooit garanties gekregen dat ik zou spelen, ook nu niet. Door volop de strijd aan te gaan, houden we mekaar scherp."