Heel de Belgische top vist achter hetzelfde talent: 17-jarige uit club Marco Né

David Datro Fofana, onthou de naam, want u gaat hem de komende weken misschien nog regelmatig horen. Het 17-jarige Ivoriaanse talent wordt gevolgd door de halve Pro League.

Volgens wat we momenteel horen zou de volledige linkerkolom van 1A geïnteresseerd zijn in de 17-jarige aanvaller. Hij komt uit de club van Marco Né, die u misschien wel nog kent van zijn periode bij het voormalige SK Beveren. Indertijd liepen er op de Freethiel heel wat Ivorianen rond uit de Jean-Marc Guillou-académie.

Marco Né is na zijn carrière eigenaar geworden van Abidjan City, die zich vooral richt op jong talent. Hij verzamelt de allerbeste spelers van de verschillende voetbalacademies van het land. Naar verluidt zijn er nog een paar heel goeie talenten op komst. Maar het dichtst bij een Europees avontuur staat dus David Datro Fofana, voetbalnaam gewoon Datro.

International

Hij werd dit seizoen uitgeleend aan de Ivoriaanse eersteklasser AFAD, waar hij zes doelpunten en vijf assists liet noteren. Hij schopte het intussen ook al tot Ivoriaans international. Hij wekt momenteel heel wat interesse op bij de Europese scouts. Mölde, Middtylland, Strasbourg, Rennes, Monaco en Lille hebben zich ook al gemeld.

Maar de belangstelling in België is dus ook groot. Marco Né werkt samen met enkele Belgische partners om zijn spelers te begeleiden omdat hij veel vertrouwen heeft na zijn eigen ervaringen. Het wordt afwachten wie er mee aan de haal gaat. Hij kan zowel in de spits als op de vleugel uit de voeten.