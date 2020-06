Fantastisch! Cercle geeft Miguel Van Damme nieuw contract en binnenkort waarschijnlijk bij de groep

Miguel Van Damme is de belichaming van 'never give up', sinds enkele maanden het motto van Cercle Brugge. De Vereniging was dan ook niet van plan zijn door leukemie geplaagde doelman te laten vallen. Vandaag kreeg hij een nieuw contract.

Van Damme heeft al enkele doelmannentrainingen achter de rug met ex-doelman Brian Vandenbussche. En intussen wordt er al gesproken over aansluiten bij de groep. Een mirakel! “In januari zag ik het nochtans ook even niet meer zitten toen bleek dat ik hervallen was. We zagen het somber in en zelfs de dokters waren einde raad”, aldus Van Damme bij Het Nieuwsblad. “We zagen aan hun gezicht dat ze het ook niet meer wisten. Tot ze met die immuuntherapie op de proppen kwamen en dat meteen aansloeg. Ik hoop dat het zo blijft en het lot mij nu eindelijk eens gunstig gezind is. Ik sta nu zelfs verder dan de vorige keer toen ik hervallen was. Mijn gewicht gaat weer de hoogte in en ik voel mij heel goed, maar in mijn geval moet je met twee woorden blijven spreken.” 🔝🤝 @MiguelVd_16 ondertekende zopas een contractverlenging bij Cercle! #levecercle #leveVanDamme



🥳 PROFICIAT!



ℹ️ https://t.co/JJ1HSUCB3L pic.twitter.com/MUbc3wszBL — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 16, 2020