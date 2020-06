Zulte Waregem ziet legende terugkeren naar de club

Bij Zulte Waregem was het een blij weerzien met een oud-legende van de club. Frederik D'Hollander keert terug naar de club als jeugdcoach.

'Fred Raket', zoals de gewezen aanvaller werd genoemd, speelde een cruciale rol in de promotie van Zulte Waregem naar eerste klasse. Hij scoorde namelijk de doelpunten die Zulte de titel bezorgden in Derde en Tweede klasse.

D'Hollander wordt coach van de U18 bij Zulte Waregem en assistent-coach bij de beloften, daarnaast krijgt hij een prominente rol binnenin het YES-project. Een project dat jongeren bij de club begeleidt bij het combineren van voetbal en school.

De 44-jarige D'Hollander was tot 2015 clubtopschutter en is een echte clublegende. "We volgen Frederik al een tijdje en we zijn dan ook trots dat hij vandaag onze Essevee Academie komt versterken. Als kind van het huis en voormalig profvoetballer is hij met zijn ervaring en persoonlijkheid dé ideale man om onze jonge vaardige voetballers klaar te stomen voor het grote werk."