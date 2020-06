18 jaar later: geen wraak op Peter Prendergast, wel op de Brazilianen

Brazilië kroonde zich in 2002 tot wereldkampioen op het WK in Japan en Zuid-Korea. Verdiend, maar in de 1/8 finale hebben de Goddelijke Kanaries toch moeten zwoegen tegen de dappere Belgen. Met een beetje hulp van de ref kegelden ze de Rode Duivels uit het toernooi.

Wie had zich tot winnaar van de 1/8 finale tussen Brazilië en België gekroond op 17 juni 2002 moest het kopbaldoelpunt van Marc Wilmots niet zijn afgekeurd? Dat zullen we nooit weten! Wat wel vaststaat is dat Peter Prendergast, de Jamaicaanse ref van dienst, elke voetbalminnende Belg die dag een trauma heeft bezorgd. Door het afgekeurde doelpunt kon Brazilië met een 0-0 gaan rusten. Na de pauze maakten wereldvedetten Ronaldo en Rivaldo het af voor hun land. Op Prendergast heeft België nooit wraak kunnen nemen, op de Brazilianen wel. Op de wereldbeker van 2018 zadelden de Duivels de Kanaries met een flinke kater op door ze in de kwartfinale naar huis te sturen na een heroïsche prestatie.