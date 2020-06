Groeibriljant Marco Kana langer aan boord bij Anderlecht: "Hij kan hier uitgroeien tot een leider"

Het doel van Anderlecht is duidelijk. De vele jonge talenten die ze hebben zo lang mogelijk aan boord houden. Dat bewijst de club andermaal met de contractverlenging van Marco Kana.

Anderlecht heeft het contract van Marco Kana verlengd. De 17-jarige centrale verdediger ligt nu tot 2023 vast bij paars-wit. Hij is na Killian Sardella het volgende jeugdproduct dat zijn lot langer aan de club verbindt.

"Marco is een typische voetballer van paars-wit. Hij is daarenboven leergierig, bescheiden en kan daarom uitgroeien tot een leidersfiguur. Hij kan ingezet worden op verschillende posities achteraan en op het middenveld. Marco heeft een grote progressiemarge en we zullen hem bijstaan om van hem een absolute topspeler te maken. Zijn beslissing kadert in onze visie om talentvolle jeugd alle kansen te geven om op het hoogste niveau te schitteren. We zijn blij dat Marco en zijn ouders voldoende nuchter zijn om geen stappen over te slaan in zijn ontwikkeling", legde sportief verantwoordelijke Peter Verbeke uit op de website van RSCA.