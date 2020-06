'Anderlecht, Club Brugge, Gent én Standard zaten rond de tafel met Butez, maar deze troefkaart kon de Great Old op tafel gooien'

Jean Butez was de voorbije seizoenen telkens één van de hoofdrolspelers op de Belgische transfermarkt. De doelman heeft zijn transfer ook eindelijk beet. Maar welke ploegen zaten met hem rond de tafel?

Jean Butez stond een seizoen geleden héél dicht bij Club Brugge. De eisen van Royal Excel Mouscron waren echter buitensporig en blauw-zwart koos voor Simon Mignolet. De rest is geschiedenis.

Naast een transfer grijpen was de voorbije seizoenen schering en inslag voor Jean Butez. Ook bij KAA Gent was hij destijds het objectief. Les Hurlus deden lastig en de Buffalo’s kozen voor Thomas Kaminski.

De voorbije maanden waren er drie clubs in de running voor de jeugdspeler van Lille OSC: RSC Anderlecht, Standard en Antwerp FC. Uiteindelijk koos Butez voor de Great Old. Op de Bosuil krijgt hij namelijk vol zijn kans bij een topclub.

Standard was eerder op zoek naar iemand om de concurrentiestrijd aan te gaan met Arnaud Bodart. Het jeugdproduct van de Rouches zou het seizoen echter als nummer één aanvatten. Hetzelfde verhaal in Brussel.

Enkel op de Bosuil nummer één

Bij paars-wit zou Butez in de schaduw van Hendrik Van Crombrugge beginnen. En daar had hij geen zin in. “Intrinsiek ben ik niet minder getalenteerd dan Van Crombrugge of Sinan Bolat”, liet hij eerder al optekenen.