Terreinverzorger Lokeren kon naar 1A-club, maar... "Ze zullen van ver moeten komen om hier weg te halen"

Lorenzo Verschraegen (54) is de naam en hij gaat bij het nieuwe Lokeren-Temse ook nog te zien zijn. Tien jaar geleden ging hij aan de slag als veldverzorger bij Lokeren. Ondanks aanbiedingen van Gent en Union wou hij de club niet verlaten.

Het veld van Daknam is zijn kindje en dat zal nog lang zo blijven. Eén keer kreeg Lokeren mede dankzij hem de prijs van 'beste veld'. Hij werd zelf geconfronteerd met de financiële problemen. "Het moment dat de drankleverancier weigerde om nog te leveren omdat hij al maanden niet betaald werd, besefte ik: dit gaat de verkeerde richting uit", zegt hij in HLN.

"We kregen het bericht dat onze elektriciteit zou afgesloten worden en op een bepaald moment was ik enkel nog bereikbaar via Whatsapp omdat mijn telefoonabonnement werd stopgezet door de operator. In de brievenbus van de club die ik leegde, zaten er elke dag meer onbetaalde facturen en aanmaningen om te betalen.

Verschraegen behieldt dankzij de stad zijn job en bleef aan de slag, ondanks de onduidelijkheid. Gent trok intussen aan zijn mouw. "Maar aan vertrekken heb ik nooit gedacht. Dit is de job van mijn leven. Ze zullen van ver moeten komen om me hier weg te halen."