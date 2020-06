Neerpede verlaten? Deze jongeren bewezen dat het gras niet altijd groener is aan de overkant

Roméo Lavia is een van de grootste talenten bij Anderlecht, maar staat op het punt Neerpede achter zich te laten en voor Manchester City te kiezen. Al is dat in het verleden niet altijd de verstandigste beslissing gebleken.

Roméo Lavia zou dit seizoen zijn kans krijgen bij Anderlecht. Paars-wit heeft een project klaarliggen voor het supertalent, maar het grote geld van Manchester City roept. Om Anderlecht al op vroege leeftijd te verlaten is in het verleden niet altijd de beste keuze gebleken. We sommen enkele voorbeelden op van spelers voor wie die keuze verkeerd uitdraaide.

Matthias Bossaerts

Matthias Bossaerts (23 jaar) gaf al toe dat de keuze voor Manchester City wel eens de verkeerde zou geweest kunnen zijn. Maar wij kunnen de verdediger verzekeren dat het de verkeerde was. Bij Anderlecht stond het talent gekend als de nieuwe Kompany, maar ondertussen is de verdediger sinds oktober 2019 transfervrij en heeft hij nog steeds geen nieuwe clu gevonden. In 2016 keerde hij zonder een minuut te spelen voor Manchester City terug naar België, maar ook bij KV Oostende maakte Bossaerts geen indruk. Een avontuur in de Nederlandse tweede klasse volgde, maar daar werd hij zelfs naar de B-kern gestuurd. Met zijn 23 jaar heeft hij nog wel tijd om een mooie carrière op te bouwen, maar die carrière had er helemaal anders kunnen uitzien.

Charly Musonda Jr

Net als Bossaerts koos Charly Musonda Jr in 2012 voor een avontuur over het kanaal. Musonda is misschien wel het bekendste voorbeeld van iemand die beter niet voor het grote geld had gekozen. Over zijn talent lijkt geen twijfel te bestaan, Musonda was niet alleen op Anderlecht het grootste talent. De creatieveling werd wereldwijd gezien als een van de volgens supersterren. Al werd dat misschien zijn ondergang. Op vroege leeftijd al veel sterallures, terwijl hij in werkelijkheid nog niet veel gepresteerd had.

Al moet het ook wel gezegd worden, Musonda heeft ook veel pech gehad. Na een mindere periode bij Real Betis en een totaal mislukte passage bij Celtic hoopte Musonda in de Eredivisie aan zijn grote doorbraak te werken. Maar twee zware blessures, waar hij nog steeds van herstelt, gooide roet in het eten. In 2016 werd hij nog genoemd in mogelijke selectie voor het EK, nu horen we al twee jaar bijna niets meer van het voormalig supertalent.

Mile Svilar

Mile Svilar wou zich niet schikken in een rol als tweede doelman en koos dan maar voor een transfer naar Benfica, waar hij ondertussen al twee seizoen vaste doelman is. Weliswaar voor Benfica B, de reserveploeg van de Portugese topclub. Voor Svilar kan de transfer nog steeds goed uitdraaien. De jonge doelman speelt elke week op een degelijk niveau, Benfica B speelt namelijk in de Portugese tweede klasse.

De vraag is echter of het dan zo veel beter was om bij Anderlecht de rol als tweede doelman te weigeren, om dan net dezelfde rol te gaan invullen bij Benfica. In Sport/Voetbalmagazine in 2019 gaf hij al toe dat hij misschien wat ongeduldig was geweest.

Jason Lokilo

Iemand die net als Roméo Lavia en Jérémy Doku op zijn zestiende een project voorgeschoteld kreeg en op het punt stond zijn debuut te maken bij Anderlecht is Jason Lokilo. Maar net zoals zovelen koos hij voor Engeland. Lokilo is actief bij Crystal Palace, maar wacht nog steeds op zijn grote doorbraak. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan Doncaster Rovers uit de League One, maar daar speelt hij amper 1 wedstrijd.

Lokilo is nog maar 21 en heeft dus nog tijd, maar het lijkt een zekerheid dat de jongeling bij Anderlecht veel meer kansen zou gekregen hebben.

Alper Ademoglu

De middenvelder kon op veel interesse rekenen nadat hij met de Belgische U17 brons pakte op het WK in Chili en koos ervoor Anderlecht achter zich te laten en voor Schalke 04 te kiezen. Een doorbraak bij de Duitse club zat er niet in en ondertussen speelt Alper Ademoglu in de Turkse derde klasse.

In tegenstelling tot de vorige talenten lijkt er voor Ademoglu geen mooie carrière meer in het verschiet te liggen. De middenvelder is dan ook erg ver afgezakt. Het zag er allemaal nochtans veelbelovend uit na dat uitstekende WK.

Ismail Azzaoui

Ismail Azzaoui was een typisch Neerpede-talent. Een frivole speler met veel techniek en snelheid. Wanneer Tottenham in 2014 met veel geld over de tafel kwam, waren Azzaoui en zijn entourage dan ook verkocht. Azzaoui beschikte over veel talent en zelfs nog voor hij een minuut speelde voor Tottenham, kwam Wolfsbrug al aankloppen. De Duitse club gaf zelfs een miljoen euro om het supertalent naar Duitsland te halen.

Bij Wolfsburg kreeg hij op zijn 17e al zijn eerste minuten en een grote carrière lonkte, maar ondertussen werd hij uitgeleend aan Willem II en loopt zijn contract bijna af. Azzaoui kon op veel aanzien rekenen bij Anderlecht en zijn carrière had er heel anders kunnen uitzien. Voor de 22-jarige is het nu belangrijk om een goede club te vinden, waar hij zijn potentieel alsnog kan benutten.