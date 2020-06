Waasland-Beveren over de 30ste speeldag: "Het zal moeilijk worden"

De 30ste speeldag nog afwerken, daar staan nu nog weinig clubs voor te trappelen. Al zou Charleroi daar natuurlijk niks op tegen hebben, want zij kunnen nog tweede worden. Oostende, Gent en Waasland-Beveren hebben dan weer nog veel te verliezen.

"Op het moment dat het voorstel om speeldag 30 nog te spelen concreet op de tafel van de Pro League komt, zal elke club zijn idee daarover geven. Tot op heden is dat niet zo en is niemand geconsulteerd over die optie. Waasland-Beveren heeft nooit op voorhand over iets gesproken en we zullen dat nu ook niet doen", zegt voorzitter Dirk Huyck bij Sporza.

Waasland-Beveren maakt goeie kans om via de juridische weg nog de degradatie af te wenden en zet dus liever daar zijn geld op. Bij KV Oostende hebben ze dan weer nog amper spelers. Gent kan zijn tweede plaats nog kwijtraken. "Het zal moeilijk worden om alle ploegen mee te krijgen met het idee van speeldag 30."

"Ploegen met een grote kern zullen voldoende spelers hebben, maar er zijn een pak ploegen die niet met een strijdbaar elftal zullen overblijven. En laat het duidelijk zijn: er zijn toch nog een heel pak verschuivingen mogelijk de laatste speeldag", zegt Huyck.