Birger Verstraete geeft toelichting bij zijn transfer: "Die kans krijg ik in Antwerpen"

Antwerp heeft de komst van Birger Verstraete aangekondigd, een speler die goed zou moeten passen bij het DNA van de club en hoog op het verlanglijstje van trainer Ivan Leko stond. Ook FC Köln heeft de overstap bevestigd en laat Verstraete aan het woord over zijn beslissing.

Op de site van de Duitse eersteklasser reageert Verstraete op zijn vertrek uit Keulen. "Ik ben FC dankbaar, dat ik de Bundesliga en deze club met zijn meelevende fans heb kunnen leren kennen. Ook al heeft het dit seizoen niet gewerkt zoals we dat allen voor ogen hadden."

Regelmatig spelen

Het is wel meteen duidelijk met welke doelstelling Verstraete richting België en zijn nieuwe ploeg trekt. "Voor mij is het belangrijk om opnieuw regelmatig te spelen en die kans krijg ik in Antwerpen. Ik wens Köln het beste voor de toekomst."

Omgekeerd is dat zeker ook het geval. "Birger moet en wil spelen, zoals elke voetbalprof", weet Köln-manager Horst Heldt. "Die kans konden wij hem niet bieden. Dan is het beter om eerlijk met mekaar te zijn."