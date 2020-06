6 op 16 trainers in 1A zijn Belg - nieuwe lichting vraagt zich af: "Gaan we nog kansen krijgen?"

Oostende, STVV, Antwerp en Standard wisselden onlangs van trainer en zetten een buitenlander aan het roer. Ook Cercle Brugge gaat niet voor een Belg kiezen. Straks studeren er weer twintig trainers af en ze vragen zich af of ze wel aan een trainersjob kunnen geraken.

Clement, Vrancken, Vercauteren, Dury, Vanderhaeghe en Hayen zijn de zes Belgische hoofdtrainers die in de dug-out staan bij een eersteklasser. De rest heeft een buitenlands paspoort. Voor de trainers die straks hun diploma behalen roept het toch enkele vragen op.

"De Belgische competitie wordt overspoeld met buitenlandse trainers. Deze maand studeren bij ons 20 nieuwe trainers af en die zijn met dat thema bezig. "Heeft het nog wel zin dat wij al die tijd, moeite en energie in onze opleiding steken, want gaan we nog kansen krijgen?", vragen ze zich af", legt Kris Van Der Haegen, directeur van de trainersopleiding van de KBVB, uit bij Sporza.

Hij doet dan ook een oproep naar de Belgische clubs. "De clubs moeten nadenken over hun identiteit en dan een matchende trainer zoeken. Dat gebeurt nu te weinig. Kijk bijvoorbeeld naar KV Oostende. Ik denk niet dat de identiteit van de spelers van Oostende het vol gas-voetbal van Leipzig is. Het Belgische voetbal moet in de spiegel kijken en moet durven uitkomen voor wat het staat. Idem dito met onze voetballers. We hebben een fantastische generatie en moeten durven tonen dat wij België zijn", besluit hij.