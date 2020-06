Kara Mbodj zat dicht bij droomtransfer, maar ondertussen zit hij in Qatar

Hoe gaat het nog met Kara Mbodj? De Senegalese verdediger begon zijn Belgische loopbaan bij Racing Genk, maar ondertussen zit hij in Qatar omdat zijn lichaam een transfer naar de Premier League tegenhield.

Toen Kara centraal in de defensie stond bij Genk, stond naast hem Kalidou Koulibaly. Kara werd vaak beschouwd als de betere verdediger, maar ondertussen zit Koulibaly al jaren bij Napoli.

Van Racing Genk ging het naar Anderlecht voor 3 miljoen euro in 2015. In de zomer van 2019 vertrok Kara bij paars-wit en trok hij naar Qatar.

Voor de Senegalees zou een transfer naar de Premier League mooier geweest zijn. "Het was mijn droom. Maar ik was aan het sukkelen met mijn knie. Ik was er dichtbij en ben een driedaagse test gaan doen bij West Ham United, maar zij wilden het risico niet nemen. Na een donkere periode in België, ben ik naar Qatar gekomen om hier de beste speler te worden", zegt de verdediger bij La Capitale.