Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Vertonghen - Chadli

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Nacer Chadli staat in de belangstelling van Olympiakos

Momenteel traint Nacer Chadli nog bij Anderlecht, waar hij een contract heeft tot eind juni. Maar waar gaat hij daarna landen? Voor paars-wit zou het bijzonder pijnlijk zijn moest hij bij de concurrentie tekenen. Maar er is ook buitenlandse interesse. (Lees meer)

Volgens Italiaanse bronnen is AS Roma zwaar geïnteresseerd in Jan Vertonghen

De toekomst van Jan Vertonghen lijkt in Italië te liggen. Daar was er al interesse van Inter Milaan, maar nu is er nog een tweede topclub op de proppen gekomen. (Lees meer)