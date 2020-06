Clement reageert op interesse van Club Brugge in Chadli: "Goede spelers zijn welkom"

Nacer Chadli werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan Club Brugge. Philippe Clement is echter niet van plan om voor zijn beurt te spreken.

Nacer Chadli was afgelopen seizoen één van de sterkhouders van RSC Anderlecht, maar paars-wit lijkt niet van plan om de door AS Monaco gevraagde acht miljoen euro op te hoesten om de flankaanvaller definitief naar Brussel te halen.

Voor Club Brugge is dat bedrag tegenwoordig kleingeld. Ook Chadli hoopt met het oog op het EK op zekerheid. Een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League is dan ook de meest logische keuze voor de Rode Duivel.

🗣 | "Nacer Chadli? Goed geprobeerd maar ik ga niet in op specifieke namen." - Philippe Clement. 🤐🤓 pic.twitter.com/eet0Dy0Mub — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 22, 2020

"Goede spelers zijn welkom", reageert Philippe Clement als hem gevraagd wordt naar de eventuele komst van Chadli. "Ik heb al veel namen zien verschijnen de voorbije weken. Ik ga dan ook niet in op specifieke namen."