Vader Peersman wil zijn zoon beschermen: "Wat er rond het voetbal allemaal gebeurt, daar heb ik een bloedhekel aan"

Zondag tekende de zoon van Tristan Peersman, Kjell, als eerste van zijn lichting een profcontract bij PSV. De 16-jarige en 1m90 grote doelman is een toptalent. Zijn vader hoopt dat hij een grotere carrière dan hijzelf uitbouwt.

Na zijn periode bij Anderlecht ging het met Tristan immers bergaf. Maar wrok koestert hij niet. “Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb kunnen mee­maken dankzij het voetbal en heb helemaal geen degout van de sport. Absoluut niet. Maar wat er rond het voetbal allemaal gebeurt, daar heb ik wel een bloedhekel aan", vertelt hij in GvA.

"Makelaars, media en de wisselwerking tussen die twee. Dat is de minder fraaie kant van het spelletje. Gelukkig ­worden de spelers door hun clubs nu beter afgeschermd, in mijn tijd wisten de journalisten alles. Hij heeft een goeie raadgever. Ook ik probeer mijn steentje bij te ­dragen. We zullen wel zien waar het schip strandt. Dit contract is alvast een eerste mooie stap in de goede richting."