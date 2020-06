Franse Profliga slaat advies van Raad van State in de wind: dan toch degradanten

De competities waar men besloten heeft om er vroegtijdig een punt achter te zetten door de coronacrisis zitten allemaal met enkele probleemgevallen en juridische stappen opgezadeld. In Frankrijk heeft men de hoop van degradanten Amiens en Toulouse alvast de kop in gedrukt.

Amiens en Toulouse waren in alle staten toen de Franse profliga besloot om hen naar de Ligue 2 te laten afzakken. Ze bekleedden de twee laatste posities, maar hadden nog tien speeldagen om van die degradatieplaatsen af te geraken. Vooral bij Amiens was er nog veel hoop.

Die werd aangewakkerd toen de Raad van State oplegde om geen degradanten (en wel promovendi vanuit de Ligue 2) aan te duiden en de competitie uit te breiden naar 22 clubs. Daarover werd dinsdag opnieuw gestemd door de Franse profliga en die bleef met een meerderheid van bijna 75% bij hun oorspronkelijke beslissing.

Vergelijkbaar met Waasland-Beveren

Een mokerslag voor Amiens dat wellicht nog verdere stappen zal ondernemen. In België zit Waasland-Beveren in een gelijkaardige situatie. Toen de Franse Raad van State haar uitspraak deed hoopte W-B dat "het gezond verstand zegeviert, ook in België".