Anderlecht blijft veruit meest gevolgde club op sociale media, Club Brugge en Antwerp maken opmars

Marketingbureau Sportimize heeft zijn halfjaarlijkse cijfers over de populariteit van de sociale mediakanalen van de Belgische profclubs gepubliceerd. Anderlecht blijft de grootste club.

Op alle sociale mediakanalen verspreid telt RSC Anderlecht 1.376.700 volgers: 985.000 op Facebook, 172.000 op Twitter en 183.000 op Instagram, 30.000 op Youtube en 1.800 op LinkedIn. Met die cijfers steekt RSCA er nog steeds met kop en schouders bovenuit in België. Club Brugge is de 'eerste achtervolger' met 759.000 volgers op sociale media.

Blauw-zwart steekt Anderlecht op Twitter wel voorbij met 195.000 volgers. Op Facebook zijn dat er 'maar' 383.000. Standard bekleedt de derde plaats met 543.000 aanhangers op sociale media, gevolgd door Antwerp (361.700).

Daling bij Anderlecht, Club wint aan populariteit

Hoewel Anderlecht op sociale media veruit de grootste club is, zijn de cijfers dalende voor de recordkampioen. In vergelijking met 1 juni 2019 is er een daling van 17.500 likes, tegenover een stijging bij Club Brugge van 79.457 stuks (+26,71%) over dezelfde periode. De meest opmerkelijke stijging is die van KV Kortrijk: +42.659 likes op een jaar tijd (+171,59%).