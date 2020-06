'Anderlecht kiest voor verschillende hoofdsponsor in uit- en thuismatchen"

Na een decennialange samenwerking met hoofdsponsor BNP Paribas Fortis gaat Anderlecht volgend seizoen met een andere partner op de voorkant van het shirt spelen.

Het zal dus even wennen worden na jaren de logo's van de Generale Bank, Fortis en BNP Paribas Fortis op het shirt van Anderlecht gezien te hebben. Volgend seizoen zou RSCA naar verluidt zelfs voor twee verschillende hoofdsponsors kiezen.

Een voor uitmatchen en een voor thuiswedstrijden. De nieuwe hoofdsponsor wordt het bank- en verzekeringsbedrijf Belfius. Zij hebben hun naam al gegeven aan het trainingscomplex 'Belfius Base Camp'.

De naam op het paarse shirt (thuis) wordt volgens La Dernière Heure DVV, een verzekeringsfiliaal van Belfius, AP Assurances in het Frans. Op de witte shirts (uit) komt 'Candriam', een partnerbedrijf van Belfius dat gespecialiseerd is in vermogensbeheer.