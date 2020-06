Lamkel Zé deelt zelf gesprek met fan en stelt zich keihard op: "Als ze me niet geven wat ik wil, nooit meer LZ"

De kans dat het nog goed komt tussen Antwerp en enfant terrible Didier Lamkel Zé is klein. De Kameroener blijft bij zijn standpunt: een contractaanpassing of hij speelt niet meer. "De bekerfinale zit nu zelfs niet in mijn hoofd", vertelde hij aan een fan, wiens gesprek hij ook deelde op Instagram.

Lamkel Zé is bezig de bruggen tussen zichzelf en Antwerp volledig op te blazen. De 23-jarige aanvaller is de laatste dagen weer heel actief op Instagram, waar hij alle beelden van zichzelf deelt van de voorbije seizoenen. Tussendoor zette hij er ook al foto's van zichzelf in de kleedkamer en bij de beloften op.

Maar nu ook een gesprek met een fan, waarin hij zijn standpunt nog eens duidelijk maakt. De supporter liet zelfs weten dat hij een inzamelactie wil starten om zijn loon op te trekken, maar Lamkel Zé wil duidelijk dat het intiatief vanuit de club komt. "Als ik niet krijg wat ik vraag, is het gedaan met LZ hier", schrijft hij.

"We gaan erover discussiëren als ze me nodig hebben, maar indien niet, is het gedaan. Ik heb geen probleem met de coach, maar de bekerfinale zit momenteel niet in mijn hoofd."

Lamkel Zé dreigde eerder met vakantie te trekken, maar daar gaat hij blijkbaar toch van afzien aangezien hij op dat moment contractbreuk pleegt en dus een hoop geld kan verliezen. Maar hoe ze uit deze situatie gaan geraken en wie het enfant terrible gaat verlossen bij Antwerp, zijn vragen waar niemand momenteel een antwoord op heeft.