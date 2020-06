Verheyen twijfelt niet aan de landskampioen: "Voordeel voor Club dat seizoen niet op normale manier is afgelopen"

Club Brugge zal het komende seizoen aanvatten als titelverdediger, ook al is die titel op een ietwat aparte manier tot stand gekomen. Volgens Gert Verheyen zal dat net in het voordeel van blauw-zwart werken. Hij ziet Club geen kwaliteit verliezen.

In De Tribune laat de ex-trainer van KV Oostende zich uit over de verwachtingen die voetbalminnend België komend seizoen mag hebben over Club Brugge. "Ik denk niet dat je aan Club zelf moet twijfelen. Het is vooral te zien wat de andere clubs kunnen doen om het Club moeilijker te maken."

Het jaar na het behalen van een titel is het nochtans altijd moeilijk om te bevestigen. "Het voordeel voor Club is dat het seizoen niet op een normale manier afgelopen is en dat ze niet dat grote feest gehad hebben. Dat is net de reden voor een decompressie: dat je fysiek moe bent en daarna een groot feest hebt."

Verheyen ziet dan ook niet in waarom Club Brugge minder goed zou zijn dan het voorbije seizoen. "Aan kwaliteit zal niets ingeboet worden, tenzij Diatta of Dennis zouden vertrekken. Maar als je dan goeie vervangers haalt, is er niets aan de hand."