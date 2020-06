KV Oostende gaat samenwerken met unieke kledijsponsor in 1A

KV Oostende zal niet langer in shirts van Joma spelen, zoals ze dit seizoen deden, maar in een uitrusting van Kipsta. Een unicum in de Belgische hoogste voetbalklasse.

Ari Skulason zal zijn shirt van vorig seizoen (Joma, foto bovenaan) inwisselen voor een plunje van het merk Kipsta (foto hieronder). De kustploeg zal de enige eersteklasser zijn die voor het Franse huismerk van Decathlon kiest. De IJslandse verdediger mocht het merk al even uitproberen tijdens zijn medische testen. Het gaat echter niet om het definitieve shirt voor het seizoen 2020/21. Dat wordt op dit moment nog ontworpen.

"De KVO-spelers zullen in outfits spelen die voor iedereen toegankelijk zijn, via onze winkels of website. Wie gepassioneerd is door voetbal – of het nu om een recreatievoetballer gaat of een club in een lagere reeks – kan dus met precies hetzelfde materiaal voetballen als profspelers in eerste klasse. Bovendien houden we bij Decathlon vast aan heel toegankelijke prijzen", legde ex-voetballer Vincenzo Verhoeven, verantwoordelijke voor de Belgische clubmarkt bij Decathlon, uit op de website van de kustploeg.