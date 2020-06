Franse topclub gecharmeerd door Ngadeu, Gent kleeft prijskaartje van 8 cijfers op verdediger

Michael Ngadeu kan terugblikken op een sterk debuutseizoen in de Jupiler Pro League. Ook in het buitenland is dat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zo zou Olympique Lyon gecharmeerd zijn door de Kameroener van KAA Gent.

Het breekijzer in de Gentse verdediging heeft indruk gemaakt op Juninho. De technisch directeur van Olympique Lyon heeft volgens Het Laatste Nieuws al gepraat met de entourage van Michael Ngadeu. De 29-jarige centrale verdediger is nog maar sinds de zomer van 2019 actief bij Gent (overgekomen voor 4,5 miljoen euro), maar zou de club straks al kunnen verlaten. Maar dan zal de Franse topclub wel met een pak geld naar de onderhandelingstafel moeten komen. Michel Louwagie zou volgens HLN tien miljoen euro willen voor de 24-voudige international van Kameroen.