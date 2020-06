Philippe Clement geeft kans aan 19-jarige spits om zich te bewijzen tijdens de voorbereiding

Philippe Clement maakt van de doorstroming van eigen jeugd een punt bij Club Brugge. Wordt Noah Aelterman de volgende blauw-zwarte youngster die doorbreekt op het hoogste niveau?

Noah Aelterman mag zich gedurende de voorbereiding op het seizoen 2020/21 tonen bij Club Brugge. De 19-jarige spits mag de komende weken meetrainen met de A-kern, meldt Het Laatste Nieuws.

In de voetsporen van Charles De Ketelaere?

De vorige twee youngsters die hun neus aan het venster staken bij Club op het hoogste niveau waren Charles De Ketelaere en Ignace Van Der Brempt. Treedt Aelterman straks in hun voetsporen? In de Youth League (zie foto) was hij alvast goed voor 4 goals in 6 matchen.

Aelterman speelt nog maar sinds de zomer van 2019 voor blauw-zwart. Hij kwam toen over van KAA Gent, waar hij drie seizoenen gevormd werd. In 2016 plukten de Buffalo's hem op 14-jarige leeftijd weg bij Sporting Lokeren.