Na Charleroi krijgt ook Racing Genk politie over de vloer

Niet alleen bij Charleroi, maar ook bij Racing Genk kwamen er vandaag speurders over de vloer. Net als bij Charleroi in het kader van Operatie Propere Handen.

Charleroi bevestigde zelf al dat er speurders zijn langsgekomen op de club en nu heeft het parket zelf ook bevestigd bij Racing Genk te zijn langsgeweest.

“In het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal zijn er vandaag inderdaad huiszoekingen uitgevoerd bij voetbalclubs Charleroi en Genk. Het gaat om het luik Bayat en kadert meer concreet in mogelijke financiële verrichtingen bij spelerstransfers”, bevestigt Wenke Roggen van het federaal parket aan Het Laatste Nieuws.

De speurders onderzoeken dus de transfers die makelaar Mogi Bayat deed bij beide clubs. De broer van bondsvoorzitter Mehdi Bayat is een opmerkelijk figuur in het Belgische voetbal en al zeker niet altijd even koosjer.