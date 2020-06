KBVB stelt nieuwe bondsreglement voor, samen met opvolger voor Wagner

De KBVB heeft na anderhalf jaar werk het nieuwe bondsreglement goedgekeurd. Samen met het reglement werd op de jaarlijkse algemene vergadering ook een nieuwe bondsprocureur voorgesteld.

Sinds november 2018 werd er door een stuurgroep gewerkt aan een nieuw bondsreglement. Vooral het matchfixingschandaal rond KV Mechelen en Waasland-Beveren legde wat juridische hiaten bloot in het reglement. "De vernieuwing van het reglement is een huzarenstoekje want het staat al jaren op de agenda", reageert CEO Peter Bossaert.

De grootste verandering volgens de KBVB is dat het nieuwe reglement opgebouwd is in 11 logische opgebouwde hoofdstukken. Het nieuwe reglement kwam tot stand via een samenwerking met hoogleraar Frank Hendrickx van de KU Leuven.

Opvolger voor Wagner

Er werden ook twee nieuwe postjes ingevuld bij de KBVB. Ebe Verhaegen volgt vanaf 1 juli Kris Wagner op als bondsprocureur. Dirk Thijs wordt Eerste Voorzitter dan de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal, de voormalige Geschillencommissie Hoger Beroep.

Verhaegen was de voorbije jaren onderzoekscoördinator competitiefraude en had onder meer de leiding over het disciplinaire onderzoek in het dossier van de 'Propere Handen.'.

Thijs werd in 2012 lid van de Geschillencommissie Hoger Beroep en zetelt er sindsdien onafgebroken in. Nu wordt hij er dus Eerste Voorzitter, al is ze van naam veranderd.