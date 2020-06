David vervangen is quasi onmogelijk: "Stond niet in de spits, maar legt wel cijfers voor van een spits"

Uiteraard wil AA Gent Jonathan David liefst nog een jaartje houden, ondanks dat ze nu ook al veel geld voor hem kunnen opstrijken. Zijn sportieve waarde is echter nog groter. De Canadese aanvaller heeft zijn zinnen wel op een transfer gezet en hem vervangen wordt bijzonder moeilijk.

AA Gent wil doorstoten naar de Champions League poulefases en daarvoor is David cruciaal. Eenzelfde type vinden, is quasi onmogelijk, ziet Gert Verheyen. "Het voorbije seizoen speelde AA Gent in een 4-4-2, met een ruit op het middenveld. In die ruit stond Jonathan David in de punt achter de 2 spitsen, maar toch legde hij de cijfers voor van een echte spits", zegt hij in De Tribune.

"Mocht David vertrekken, denk ik dat het voor Gent moeilijk worden om nog zo iemand te vinden. Want je hebt dan iemand nodig die achter de 2 aanvallers speelt, maar wel met het rendement van een spits. Dat deed hij echt fantastisch goed."

18 goals en 8 assists, dat vervang je inderdaad niet zo makkelijk. Vraag het maar aan Genk. "David heeft eigenlijk een uitzonderlijk profiel. Hij is eigenlijk een nummer 10, maar speelde als een soort 3e man die mee kwam in de zestien en daardoor voor al die goals en assists zorgde. Het wordt niet zo simpel om hem te vervangen."