Breaking: Allijns stopt als voorzitter van KV Kortrijk: "In belang van de club"

Joseph Allijns stopt na 19 jaar als voorzitter van KV Kortrijk. Dat maakte KV Kortrijk donderdagmiddag bekend.

Allijns heeft bij de raad van bestuur van KVK beslist om zijn mandaat als voorzitter van KV Kortrijk neer te leggen.

"Na 19 jaar voorzitterschap is de tijd gekomen om de fakkel door te geven", klinkt het bij Allijns. "Het is geen evidente beslissing, maar ze is mede genomen in het belang van de club. Mijn opvolger kan nieuwe impulsen geven aan onze club. Dit voorzitterschap zal altijd een mijlpaal in mijn leven zijn. Ik wens de club alle succes toe en zal KVK altijd in mijn hart dragen", zegt Allijns in een bericht op de clubwebsite.

Ronny Verhelst nieuwe voorzitter

KV Kortrijk kondigt ook meteen de nieuwe voorzitter aan: Ronny Verhelst. De 57-jarige West-Vlaming heeft jobs gehad bij onder meer Telenet en Canal+.

"Het is een fantastische uitdaging om verder te mogen bouwen aan deze mooie club. Een club met enorm veel potentieel en een sterke basis dankzij mijn voorhanger. Mijn geloof in de club is groot", zijn de eerste woorden van de nieuwe voorzitter.