Haalt Standard een Deense linksback weg uit zijn thuisland?

Na het vertrek van Senna Miangue is Standard op zoek naar een tweede linksback. Tijdens deze zoektocht zijn ze uitgekomen bij de Deen Casper Höjer Nielsen. Hij is actief in zijn thuisland bij Aarhus GF.

Voorlopig is Standard nog niet erg actief geweest op de transfermarkt (afgezien van de komst van Laurent Henkinet, maar deze transfer is nog niet officieel bekendgemaakt door de club). Toch zou daar snel verandering in kunnen komen, want Standard toont interesse in Casper Höjer Nielsen. Casper Höjer Nielsen zou volgens Het Laatste Nieuws een concurrent kunnen worden van Nicolas Gavory. De 25-jarige Hojer speelt op dit moment voor Aarhus in de Deense eerste klasse. De speler is een titularis bij zijn club Dit seizoen speelde hij 30 wedstrijden en daarin scoorde hij één doelpunt en gaf hij vijf assists. Höjer Nielsen zou in de plaats komen van Senna Miangue, wiens aankoopoptie niet werd gelicht door Standard. De Belg zal terugkeren naar Cagliari.