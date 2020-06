Tweede keer goede keer? 'Gerrard denkt aan Anderlecht-aanvaller om aanvaller te vervangen'

Is Kemar Roofe op weg naar de uitgang bij Anderlecht? Bij de Rangers denken ze aan de Engelse spits om de Colombiaan Morelos te vervangen. Vorig seizoen waren de Rangers ook al geïnteresseerd, maar toen was Anderlecht hen voor.

Bij de Rangers zijn ze op zoek naar een vervanger voor als hun topscorer Morelos de club verlaat. De Colombiaan zou interesse genieten van een aantal Engelse clubs en de Rangers zouden vanuit Qatar al een bod ontvangen hebben van 16 miljoen euro.

Volgens The Scottish Sun ziet de ploeg van coach Steven Gerrard Kemar Roofe wel zitten als vervanger. De spits kwam eind vorig seizoen over van Leeeds United en kwam 7x tot scoren in 16 wedstrijden. Maar hij werd vooral genekt door heel wat blessureleed.

Vorig jaren werd Roofe voor 6 miljoen euro weggehaald bij Leeds United, maar nu kan Roofe dus terugkeren naar het Britse eiland.