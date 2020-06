Hoe Lommel SK met de komst van Stijn Wuytens de toon zette voor de komende seizoenen

Dat Lommels ambitie sinds de overname van de City Football Group verder reikte dan de voorbije jaren, was bekend. Dat de Limburgers donderdag uitpakten met de komst van Stijn Wuytens was dan weer een verrassing van formaat. En een mooi statement!

Vorig seizoen haalde SK Lommel, naast enkele jonge huurlingen, volgende namen binnen: Ippel, Vachiberadze, Krizan, Thordarson, Svedkauskas, Naudts, Krizan en Hendrickx.

De ambitie was duidelijk: redding in 1B, liefst dan nog zonder de play-downs te moeten spelen. Geen onterechte ambitie als je weet dat Lommel het veruit met het kleinste budget van de Proximus League moest zien te rooien. De club slaagde met verve in zijn opzet, maar corona én de financiële beslommeringen gooiden roet in het eten.

Windstilte na overname City Football Group

Na de opmerkelijke overname door de City Football Group werd het erg stil bij Lommel. Peter Maes werd bedankt voor bewezen diensten, maar daar bleef het geruime tijd bij. Een nieuwe T1 is er vooralsnog niet: de trainingen worden voorlopig geleid door Davy Heymans en de physical coach.

Wat spelers betreft, was er tot gisteren alleen de 18-jarige Bulgaar Filip Krastev, die door Manchester City vanaf 1 januari 2021 bij Lommel gedropt wordt. Maar dat er zeker niet werd stilgezeten achter de Lommelse schermen werd donderdag duidelijk.

Dat Stijn Wuytens zijn handtekening zette onder een contract van vijf seizoenen bij Lommel laat zien dat het de City Football Group menens is. De lat moet hoger gelegd worden de komende jaren. En daarvoor moet geïnvesteerd worden.

Stijn Wuytens: 200 matchen in Eredivisie

Met Stijn Wuytens zette Lommel zijn ambities kracht bij. Wuytens, die op een boogscheut van het stadion opgroeide, is een 30-jarige linksvoetige centrale verdediger. Hij komt transfervrij over van AZ, waar hij onbetwist titularis was in het team van Arne Slot. Hij miste het afgelopen seizoen vier competitiewedstrijden door blessure, maar voor het overige begon hij steevast als basisspeler aan de wedstrijd.

De Limburger speelde afgelopen seizoen nog Europa League met de ploeg uit Alkmaar. Zo stond hij nog 90 minuten op Old Trafford in de met 4-0 verloren partij tegen Manchester United.

Dat Wuytens ook bij meerdere clubs uit de Jupiler Pro League op de radar stond, hoeft niet te verbazen. Met 20 matchen in de Jupiler Pro League en bijna 200 matchen in de Nederlandse Eredivisie in de benen, loopt Wuytens over van de ervaring. Daarnaast is hij een linksvoetige centrale verdediger -een schaars product-, Belg én gratis op te pikken.

Bij Lommel zou hij samen met aanvoerder Glenn Neven een naar 1B-normen fantastisch duo centraal achterin kunnen vormen. Al is het zeker niet ondenkbaar dat Wuytens met al zijn ervaring een rijtje hoger wordt geposteerd.

Werk op de plank: offensieve compartiment

Toch heeft Lommel allerminst haar schaapjes al op het droge. Met name in het offensieve compartiment is er nog heel veel werk. Smaakmaker Abdoulie Sanyang was met twee doelpunten dan wel geen goalgetter, de Gambiaanse youngster was vanop de flank veelal de man die voor creatieve impulsen moest zorgen. Op de andere flank was de jonge Jamal Aabbou, die na de komst van Maes helemaal ontbolsterde, goed voor drie doelpunten. Aabbou speelt ook volgend seizoen nog voor Lommel.

Ook een (scorende) spits staat hoog op de verlanglijst. De boomlange Krizan werkte hard, maar kwam niet verder dan een doelpunt. De gehuurde Samson Iyede verlaat Lommel dan weer zonder doelpunt. Dat rechtsachter Jonathan Hendrickx clubtopschutter werd met zes doelpunten -allemaal uit strafschop- is in dat opzicht veelzeggend.