Anderlecht stelt twee hoofdsponsors voor, voor het eerst in 39 jaar heeft een club twee hoofdsponsors

Anderlecht stelde vandaag hun nieuwe hoofdsponsor voor. Of moeten we zeggen hoofdsponsors? Want de club gaat in zee met zowel DVV als Candriam.

Anderlecht zal voortaan niet meer met Fortis op de truitjes spelen. De Brusselse club gaat in zee met bank- en verzekeringbedrijf Belfius. Het is ook via Belfius dat de club nu aankondigt volgend seizoen over twee hoofdsponsors te beschikken. Dat zal de club de komende vier jaar doen. DVV, een verzekeringsfiliaal van Belfius, en Candriam, een partnerbedrijf van Belfius, zullenvanaf volgend seizoen te bewonderen zijn op de truitjes van Anderlecht. Het is voor het eerst in 39 jaar dat een club over twee hoofdsponsors beschikt. Candriam zal op de uittruitjes verschijnen, terwijl DVV op de thuistruitjes te bewonderen valt.