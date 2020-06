Ivan Leko opgetogen over contractverlenging Mbokani: "Altijd vertrouwen gehad in goede afloop"

De Gouden Stier zal ook volgend seizoen nog voor de Great Old uitkomen, dit tot grote opluchting van al wat rood-wit is. Ook Ivan Leko is opgetogen over de contractverlenging van de Congolees.

De Kroaat was uiteraard opgelucht toen hij het goede nieuws vernam. "Het is duidelijk dat dit heel belangrijk is voor onze ploeg", trapt Leko een open deur in. "Ik geef eerlijk toe dat ik altijd geloof heb gehad in een goede afloop. Een speler met zoveel kwaliteit is altijd welkom."

"Maar nogmaals: het is het team dat wedstrijden wint, en niet een speler. Ik geloof ook niet in een team dat gebouwd is rond één speler. Het is wel een feit dat het een zegen is dat Mbo blijft, een speler met zoveel kwaliteit én persoonlijkheid."

Mbokani, die vrijdag al op de club is om fysieke testen te doen, vertrekt zaterdag al mee op oefenstage. "Wie weet heeft Mbo wel meer gedaan dan enkel zijn individuele programma", knipoogt Leko.

"Niet trainen is niet spelen"

Dat Dieumerci Mbokani wel eens wat gas mocht terugnemen op training, gelooft de Kroaat niet. "Ik geloof niet in verhalen, ik geloof enkel in feiten. Voor mij is het simpel: als je niet kan trainen, kan je niet op niveau spelen. Zelfs Messi of Cristiano Ronaldo niet", besluit de Kroaat.