Lommel troefde met stunttransfer van Wuytens ook een aantal eersteklassers af

Een binnenkomer van formaat, zo kunnen we de eerste transfer van Lommel onder hun nieuwe bewindvoerders wel noemen. Het verraadt meteen de torenhoge ambities van de City Football Group met de club uit Limburg.

Een basisspeler bij de nummer twee uit de Eredivisie wegplukken is niet niets als je Lommel SK heet. Zonder het grote kapitaal van de City Football Group was een dergelijke transfer natuurlijk niet mogelijk geweest.

Wuytens, nog altijd maar 30 jaar, hadden velen eerder zien terugkeren naar 1A. Er was dan ook de nodige interesse in de centrale verdediger. Zo zag KV Mechelen volgens Het Laatste Nieuws in Wuytens de ideale vervanger van Arjen Swinkels, wiens contract afloopt achter de Kazerne.

Malinwa vist dus achter het net, mogelijks konden zij niet dezelfde voorwaarden voorleggen als Lommel, dat de ex-speler van onder meer PSV, Beerschot en AZ meteen een vijfjarig contract voorschotelde.