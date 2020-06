Van Meir monstert nu al de titelfavorieten: "Ik zie maar één echte uitdager voor Club Brugge"

Het was redelijk duidelijk afgelopen seizoen wie de sterkste ploeg van het land was. Club Brugge raasde door de competitie. Voor volgend seizoen lijkt ook nu weer het geraamte te blijven staan. Eric Van Meir ziet hen nog steeds als dé titelfavoriet.

"Als Club hetzelfde parcours als vorig seizoen aflegt, zie ik geen titelconcurrenten. Blauw-zwart had de beste verdediging, de beste keeper en verloor amper wedstrijden. Ik verwacht dat het nu niet anders zal zijn. Clement zal zijn ploeg ook niet moeten heropbouwen, terwijl Standard en Anderlecht wel in opbouw zijn", zegt hij in KVW.

Maar in de Ghelamco Arena zijn ze ook een oorlogsploeg aan het bouwen. "Het gevaar zal vanuit Gent moeten komen. Ik zie de Buffalo’s als de enige echte uitdager van Club. Blauw-zwart is 100 procent titelkandidaat, Gent 70 procent. Veel hangt af van wat David zal doen. Als hij vertrekt, zal Gent een serieuze vervanger moeten halen."

En Antwerp? “De enige ploeg naast Gent die Club misschien iets in de weg kan leggen. Ivan Leko en Antwerp zullen een goede match zijn. Leko zal invloed hebben op de spelers en ook het publiek zal fan zijn. Een hevige trainer, vurig coachend aan de zijlijn. Ideaal voor Antwerp. Op de Bosuil zijn wel veel belangrijke spelers vertrokken. Het zal afhangen van wie er nog bijkomt. Het moet ook direct pakken, hé. Antwerp zal er in de bekerfinale meteen moeten staan.”