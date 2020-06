Zware aderlating voor Fulham: Aleksandar Mitrovic kent zijn straf na elleboogstoot

Aleksandar Mitrovic wordt voor drie wedstrijden geschorst na zijn elleboogstoot in het duel tegen Leeds United. Hij werd niet van het veld gestuurd, maar van de Engelse federatie heeft hij nog een straf gekregen.

Fulham verloor het voorbije weekend met zware 3-0 cijfers van Leeds United. Fulham eindigde de wedstrijd met tien man, want Neeskens Kebano werd laat in de wedstrijd weggestuurd met een rode kaart. Toch hadden ze de wedstrijd eigenlijk met negen man moeten eindigen, want ook Mitrovic had weggestuurd moeten worden.

Maar de scheidsrechter had de elleboog van de Serviër niet gezien. De Engelse federatie heeft echter beslist om de aanvaller toch te straffen. Aleksandar Mitrovic wordt geschorst voor de volgende drie wedstrijden van Fulham. De schorsing komt zeer ongelegen voor Fulham, want de club staat op de vijfde plaats en doet nog volop mee om te promoveren naar de Premier League.