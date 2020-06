Belgische ploegen kijken met belangstelling naar talenten uit Ivoriaanse opleidingsclub, strijd om 17-jarige is volop bezig

Een tijdje geleden meldden we u al dat er verschillende Belgische clubs geïnteresseerd zijn in David Datro Fofana, een 17-jarig Ivoriaans talent. Die interesse is er nog altijd, maar ook verschillende Engelse en Franse clubs hebben zich intussen gemeld.

Datro komt uit de club van Marco Né, de ex-Beveren-speler. Die staat trouwens voor een drukke zomer, want terwijl ze Datro kwamen scouten, hebben verschillende clubs ook nog een paar andere spelers op hun scoutingslijstje gezet.

De Ivoriaanse opleidingsclub Abidjan City verzamelt de grootste talenten uit de omgeving om ze na verloop van tijd hun kans te laten wagen in Europa. Dat is alvast de bedoeling. Naar wat we vernamen zijn er nog steeds vijf Belgische clubs zwaar geïnteresseerd in Datro, die zowat alle aanvallende posities aankan.

Maar ook drie Franse en twee Engelse clubs hebben zich gemeld bij Abidjan City. Marco Né, die zelf zijn carrière lanceerde in België, wil met het toptalent nu bekijken wat de beste keuze is voor hem. Mogelijk volgen er in zijn kielzog dus nog meer Ivorianen.