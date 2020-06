In januari mocht hij nog vertrekken bij Anderlecht, nu gaat hij een nieuw meerderjarig contract tekenen

Bij Anderlecht maken ze stevig werk van enkele contractverlengingen. Na Sardella en Kana kan nu ook Francis Amuzu zich aan een nieuw contract verwachten.

In januari werd hem nog verweten te weinig efficiëntie te bezitten en de jonge aanvaller mocht bij een goed bod dan ook vertrekken. Maar de betere prestaties van Anderlecht lopen gelijk met de verbeterde efficiëntie van Amuzu. Met drie doelpunten en twee assists kwam het potentieel van Amuzu weer naar boven.

Bij Anderlecht hebben ze altijd in Amuzu geloofd, maar met Doku, Verschaeren, Chadli en Saelemaekers was de concurrentie moordend. Het was dan ook die laatste die moest vertrekken om geld in het laatje te brengen.

Nu kan Amuzu zich aan een nieuw contract verwachten. Volgens Het Laatste Nieuws wil Anderlecht het contract van Amuzu openbreken. Dat zou er ook voor kunnen zorgen dat de club meer kan vragen voor de jonge vleugelspeler.