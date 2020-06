Duitse scherpschutter hangt schoenen aan de haak na promotie

Mario Gomez houdt het voor bekeken. Op 34-jarige leeftijd hielp hij Stuttgart mee aan promotie naar de Bundesliga. Het is het laatste wapenfeit geweest van de goalgetter, die vooral bij Bayern München erg succesvol was.

Een nederlaag (1-3) tegen Darmstadt kon de pret niet bederven afgelopen weekend. Stuttgart eindigt als tweede en promoveert -net als Bielefeld- naar de Bundesliga. Voor Mario Gomez, die het enige doelpunt voor Stuttgart scoorde, was het zijn laatste wedstrijd als prof.

A pesar de perder su último partido vs Darmstadt (1-3), el Stuttgart logra el ascenso a la Bundesliga. Anotó el histórico Mario Gómez para el Stuttgart y se retira así del fútbol profesional. #BundesligaLxF pic.twitter.com/ztNzLH74mb — locoxelfutbolGT (@LocoxelFutbol_) June 28, 2020

De spits werd drie keer kampioen in Duitsland en 1 keer in Turkije, met Besiktas. Hij kwam 78 keer uit voor de Mannschaft, waarin hij 31 keer raak trof. In de Bundesliga schoot hij maar liefst 170 keer raak. Door een zware blessure miste Gomez het WK 2014, waarin Duitsland zich tot wereldkampioen kroonde.