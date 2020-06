OFFICIEEL: KV Mechelen rond komst Gaëtan Coucke: "Coucke is ne kakker"

De transfer van Rocky Bushiri was nog maar net aangekondigd of de volgende werd al officieel gemaakt. Gaetan Coucke trekt van Racing Genk naar KV Mechelen.

Coucke tekende een contract voor drie seizoen plus een optie op een extra jaar bij KV Mechelen. Daar zal hij volgend seizoen moeten concurreren met Yannick Thoelen, die zich dit jaar manifesteerde als eerste doelman.

Coucke heeft er een bewogen jaar opzitten bij Racing Genk. Na een sterke uitleenbeurt aan Lommel, kreeg hij zijn kans als tweede doelman bij Genk. Maar door de lange blessure moest hij plots opereren als eerste doelman. Coucke toonde over heel wat talent te beschikken, maar bezweek onder de druk.

Bij KV Mechelen kan hij als doublure van Thoelen zich in alle rust ontwikkelen. KV Mechelen is alvast opgetogen met de komst van Coucke. "Coucke is ne kakker", klinkt het op sociale media.